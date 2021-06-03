Кейт Миддлтон мечтает о второй дочке

На желание герцогини повлияла Меган Маркл

Трижды мама Кейт Миддлтон не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает о четвертом ребенке.

39-летняя герцогиня Кембриджская неоднократно намекала о том, что мечтает о второй дочке. Особенно когда своего первенца родила герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, пишет издание Bimru.

"Мысль о том, что у него будет четверо детей, сначала расстроила принца Уильма. Но Кейт все же смогла вдохновить его на рождение четвертого ребенка. Он любит и ценит свою семью", - рассказал королевский эксперт Дункан Ларкомб.

На сегодняшний день Уильям и Кейт воспитывают семилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи.

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