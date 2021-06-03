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Россия откажется от доллара в структуре ФНБ

14:31
  • четверг
  • 03 июня 2021

Произойдет это в течение месяца

Министр финансов Антон Силуанов рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что российские власти приняли решение полностью выйти из долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния.
Силуанов заявил о "перегреве" инфляции в России

Вложения будут компенсированы увеличением в евро и золоте. Состоится переход, по словам Силуанова, в течение месяца.

"В долларах будет вложено 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%", - цитирует главу Минфина ТАСС.

Руководитель ведомства уточнил, что золотовалютными резервами оперирует Центробанк, для ФНБ он сам определяет структуру своих активов.

В настоящее время доля доллара в структуре ФНБ составляет 35%.

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