Россия откажется от доллара в структуре ФНБ

Произойдет это в течение месяца

Министр финансов Антон Силуанов рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что российские власти приняли решение полностью выйти из долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния.

Вложения будут компенсированы увеличением в евро и золоте. Состоится переход, по словам Силуанова, в течение месяца.

"В долларах будет вложено 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%", - цитирует главу Минфина ТАСС.

Руководитель ведомства уточнил, что золотовалютными резервами оперирует Центробанк, для ФНБ он сам определяет структуру своих активов.

В настоящее время доля доллара в структуре ФНБ составляет 35%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram