Ректор РХТУ Мажуга: Промышленность Москвы можно считать драйвером роста экономики России

В Москве работают более 3 тысяч современных промпредприятий

Тесные связи промышленных предприятий с научным сообществом в Москве помогают осваивать передовые технологии и призваны вывести производства на новый высокотехнологичный и экологичный уровень. Так считает ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга.

"Развитие столичной промышленности нацелено на будущее, в Москве появляются производства, продукция которых решает проблемы, волнующие весь мир. Сегодня в городе работают более 3 тысяч современных промышленных предприятий", - сказал Мажуга в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он рассказал, что в Москве выпускается примерно 20% всех производимых в России лекарств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram