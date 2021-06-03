Ректор РХТУ Мажуга: Промышленность Москвы можно считать драйвером роста экономики России

В Москве работают более 3 тысяч современных промпредприятий
Тесные связи промышленных предприятий с научным сообществом в Москве помогают осваивать передовые технологии и призваны вывести производства на новый высокотехнологичный и экологичный уровень. Так считает ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга.
"Развитие столичной промышленности нацелено на будущее, в Москве появляются производства, продукция которых решает проблемы, волнующие весь мир. Сегодня в городе работают более 3 тысяч современных промышленных предприятий", - сказал Мажуга в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он рассказал, что в Москве выпускается примерно 20% всех производимых в России лекарств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram