Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у ветерана, сидевшего с Путиным на параде

У пенсионера сняли со счета 400 тысяч

Кремль в курсе ситуации с кражей денег у 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что преступников в скором времени найдут, передает РИА Новости.

"Чудовищная ситуация, и мы знаем, что полиция работает. Конечно, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что мошенник позвонил Пронину на домашний телефон и, представившись участковым, убедил его снять со счета 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится под контролем столичной прокуратуры.

Василий Пронин участвовал в боях на Курской дуге, был ранен при форсировании Десны. Награжден медалью "За отвагу". Во время парада 9 мая 2021 года президент России Владимир Путин укрыл Пронина курткой от холода.

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