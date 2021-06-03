Уволен отвечавший за строительство Восточного замглавы "Роскосмоса"

Новую кандидатуру обсудят на следующей неделе
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что от своей должности был освобожден заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству, занимавшийся в том числе космодромом Восточный.
Новую кандидатуру обсудят 9 июня.
"Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств" - перечислил Борисов меры, которые, по его мнению, следует принимать, чтобы исключить "все эти безобразия" (цитата по РИА "Новости").
Ранее СМИ писали, что Следственный комитет возбудил два дела о махинациях на космодроме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: