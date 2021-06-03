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Уволен отвечавший за строительство Восточного замглавы "Роскосмоса"

14:23
  • четверг
  • 03 июня 2021

Новую кандидатуру обсудят на следующей неделе

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что от своей должности был освобожден заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству, занимавшийся в том числе космодромом Восточный.
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Новую кандидатуру обсудят 9 июня.

"Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств" - перечислил Борисов меры, которые, по его мнению, следует принимать, чтобы исключить "все эти безобразия" (цитата по РИА "Новости").

Ранее СМИ писали, что Следственный комитет возбудил два дела о махинациях на космодроме.

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