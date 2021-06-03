Профессиональный боксер избил девушку в Москве

На счету у спортсмена ни одного поражения

Московская полиция начала проверку после избиения 27-летней девушки профессиональным боксером Арутюном Аветисяном.

Как стало известно, пострадавшая обратилась с заявлением в ОМВД по Пресненскому району. По ее словам, 1 июня в доме на Шепелихинском шоссе Аветисян избил ее и угрожал ножом. Telegram-канал "112" утверждает, что конфликт начался после того, как девушка оскорбила спортсмена, назвав его "больным".

Собственную проверку организовала Федерация бокса России. "Мы всегда осуждали насилие, а также любое применение силы вне ринга", - заявили представители организации ТАСС.

Аветисян выступает в профессиональном боксе в полутяжелом весе. У него 13 побед и ни одного поражения.

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