Байден встретится с Елизаветой II

Это произойдет 13 июня

Американский президент Джо Байден сможет встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II уже в воскресенье, 13 июня. Об этом говорится в аккаунте королевской семьи в Twitter.

Отмечается, что во встрече, которая пройдет в Виндзорском замке, также примет участие супруга президента США Джил Байден.

Британской королеве недавно исполнилось 95 лет. Ни традиционных салютов, ни торжественных церемоний не было. Елизавета II находилась в трауре по мужу, принцу Филиппу.

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