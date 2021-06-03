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Путин заявил, что экономика России выходит из кризиса

15:04
  • четверг
  • 03 июня 2021

Работа в этом направлении продолжается, несмотря на пандемию

На церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ в четверг президент России Владимир Путин заявил о выходе отечественной экономики из кризиса.
Путин: экономика России постепенно восстанавливается

"России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - так глава государства обратился к участникам церемонии, заметив, что в этом значительная часть их заслуг (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что работа в этом направлении продолжается, несмотря на пандемию.

В пятницу, пообещал Путин, в своем выступлении на пленарной сессии форума он уделит время теме выхода из кризиса. Как отметил российский лидер, бизнесмены лучше, чем кто-либо, понимают экономику в ходе практической работы в ежедневном режиме.

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