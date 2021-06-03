"Аэрофлот" пообещал не повышать цены на билеты

Перекладывать убытки на пассажиров неверно

Компенсировать убытки из-за кризиса, вызванного пандемией, компания "Аэрофлот" не намерена. Цены на билеты повышаться не будут, пообещал генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

"Конечно, не будут, потому что цена - это такое сочетание спроса и предложения. Невозможно переложить убытки на пассажира. Цена будет такой, которая востребована", - сказал Полубояринов в интервью НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Гендиректор авиакомпании пояснил: цена формируется на основании предложения и спроса. На сегодняшний день на внутрироссийских направлениях маршрутные сети авиакомпаний расширяются, и предложение даже превышает спрос. Что же касается такой составляющей цены, как подорожание авиационного керосина, то решение этой проблемы берет на себя государство.

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