В правительстве высказались по поводу повышения НДФЛ

Перспективу оценил министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что власти не рассматривают возможность повышения налога на доходы физических лиц.

"Мы действительно сейчас приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни", - уточнил при этом глава Минфина (цитата ТАСС).

Он добавил, что поступления от повышенной ставки в этом году могут составить около 100 миллиардов рублей.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что 36% граждан России считают свои налоги чрезмерными. "Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире", - заметили на это в Минфине.

НДФЛ в России - 13% и 15%. Вторая указанная ставка распространяется на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.

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