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Венгрия решила производить российскую вакцину "Спутник V"

15:48
  • четверг
  • 03 июня 2021

Будапешт ведет переговоры с Москвой

Планы производства российских вакцин от коронавируса в Венгрии обсуждает Будапешт с Москвой. Как сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, выпускать препараты будут на основе российской лицензии.
Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины "Спутник V"

"И Венгрия, и Россия открыты для возможности Венгрии производить вакцины на основе российской лицензии", - заявил Сийярто журналистам.

"Спутник V" одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, напоминает РИА Новости.

Будапешт ведет речь не только о "Спутнике V", но и о других российских препаратах. Центр "Вектор" Роспотребнадзора создал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", а Центр имени Чумакова -  "КовиВак". В мае была зарегистрирована четвертая отечественная вакцина -  " Спутник Лайт".

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