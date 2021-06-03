Петр Толстой: Альтернатива ЕГЭ – нормальные выпускные экзамены

С переходом на систему ЕГЭ образование пытаются превратить в услугу, отметил депутат

Депутат Госдумы Петр Толстой призвал отменить Единый госэкзамен (ЕГЭ) и вернуться к традиционной системе образования. По его словам, тестовая система оказалась "пшиком".

"Старшекласников два-три года натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, чтобы они правильно проставили крестики – а предметам, которым должны учить, не учат", - отметил парламентарий.

Нелегко приходится и педагогам, которых "замордовали дурацкими рейтингами и высосанными из пальца KPI". При этом Толстой назвал мифом то, что с помощью ЕГЭ дети из провинции могут поступить в вуз.

"Чтобы ребенок поступил, нужен репетитор, который работает в соответствующем институте. В советское время студентов было в четыре раза меньше, а качество образования было в четыре раза выше", – отметил депутат.

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