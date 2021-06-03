ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны заявили о начале холодной войны

16:29
  • четверг
  • 03 июня 2021

Система взаимоотношений между странами разрушается

Разделение стран на "своих и чужих" привело к тому, что мировое сообщество втягивается в новую холодную войну. Сложившаяся на сегодня система взаимоотношений между странами разрушается, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
"Это война": глава "Ростеха" призвал готовиться к новым санкциям Запада

"Сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих - притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин в интервью RT.

Замминистра отметил, что изменяются сами принципы ведения войны. Этому способствует, в частности, распространение противоборства на космос и киберпространство. Фомин подчеркнул, что вместо международного права миру навязывается некий порядок, основанный на неких правилах. Правила эти нигде не прописанных и устраивают лишь тех, кто их придумал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Учения НАТО
Учения НАТО
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.