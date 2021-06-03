В Минобороны заявили о начале холодной войны

Система взаимоотношений между странами разрушается

Разделение стран на "своих и чужих" привело к тому, что мировое сообщество втягивается в новую холодную войну. Сложившаяся на сегодня система взаимоотношений между странами разрушается, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

"Сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих - притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин в интервью RT.

Замминистра отметил, что изменяются сами принципы ведения войны. Этому способствует, в частности, распространение противоборства на космос и киберпространство. Фомин подчеркнул, что вместо международного права миру навязывается некий порядок, основанный на неких правилах. Правила эти нигде не прописанных и устраивают лишь тех, кто их придумал.

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