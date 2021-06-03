В ходе ПМЭФ планируют подписать более 320 соглашений

После испытания пандемией экономика возвращается к прежним темпам развития

На международном экономическом форуме в четверг официальный день открытия - началась основная программа. Хотя разбег участники взяли еще накануне. Большее количество контрактов уже подписано. Некоторые многомиллиардные и очень важные для страны соглашения сегодня визировали в присутствии Владимира Путина. Он присоединился к работе площадки по видеосвязи. Ну а в пятницу президента ждут в Петербурге, как говорится, офлайн. Еще одна важная составляющая форума - пленарные дискуссии.

320 соглашений, меморандумов, контрактов. Важнейшая для экономического форума статистика, которой традиционно меряют успех ПМЭФ. Но сегодня каждый из этих документов вдвойне ценен. После испытания эпидемией экономике нужно не просто возвращаться к прежним темпам развития - брать новую высоту.

На ПМЭФ заключают контракты на строительство горно-металлургического производства в Белгородской области. Договариваются создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G. И создать современный туристический комплекс в Крыму. В нескольких церемониях в формате видеоконференции принимает участие и президент России.

"Хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации. Но, без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы с вами сегодня являемся, – а вы являетесь непосредственными участниками этого процесса, – мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство Российской Федерации делало и будет делать все, для того чтобы вас поддержать", - заявил Путин.

Выступление Владимира Путина запланировано на пятницу и станет центральным событием форума. Но, едва начавшись, ПМЭФ уже взял такой темп, что его участникам приходится проводить переговоры не просто "на ногах". На ходу. В кулуарах что-то увлеченно обсуждает глава Total. Один из ключевых игроков на рынке, компания постоянный участник ПМЭФ.

"Сегодня в Санкт-Петербург приехало большое количество французских бизнесменов. Наша страна один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. И мы, разумеется, видим для себя здесь большие возможности. Что касается "Тоталь" - то сегодня нас интересует вопрос перехода к новым источникам энергии. И здесь мы видим большие перспективы сотрудничества", - заявил президент и председатель совета директоров TotalEnergies Патрик Пуянне.

О перспективах в Петербурге говорят лидеры сферы IT, капитаны сырьевого бизнеса и крупнейших промышленных корпораций. Пять тысяч участников из 68 стран. Впервые с момента начала пандемии встретились в режиме офлайн. Снова вместе - главный девиз этого форума.

Результат виден в цифрах. С девятью нулями. Российская НОВАТЭК договаривается о 15-летнем контракте на поставки сжиженного природного газа в Китай. В Бахрейне будет строиться предприятие по производству "Спутника V". Катар инвестирует миллионы в строительство скоростных трасс в Петербурге. А немецкий бизнес вкладывается в особую экономическую зону в Астрахани. Перспективы впечатляющие. Да и в целом коронавирусный шторм российская экономика пережила лучше, чем многие европейские. Сработали меры господдержки бизнеса. Но теперь, говорят на посвященной этой теме сессии министры экономического блока, ставка на развитие.

Разумеется, Россия реагирует и на внешнее давление. Как заявил глава Минфина, в ближайший месяц наша страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда Национального Благосостояния. Резервы переведут в евро, юани и золото. О санкциях и их влиянии на геополитику говорят эксперты Валдайского клуба. Его сессия традиционно проходит в рамках ПМЭФ.

"Конечно, мы видим, как в мире возникают новые разделительные линии, новые противоречия, все это крайне тревожно. Известно, что периоды изоляции и ограничений часто приводят к настоящим горячим конфликтам, но и санкции в состоянии нанести вред, сопоставимый с любой агрессией. Поэтому проблема эта настоящая, вызов этот настоящий", - заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Впрочем, у бизнеса ответ уже готов: нужен диалог. "Поскольку политические отношения немножко тяжёлые, надо обязательно побольше говорить с Россией. Потому что, если есть недопонимание, то надо все-таки выяснить все это. А бизнес, конечно, имеет очень большую роль в этом", - считает член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье.

О мире в постковидную эпоху на пленарной сессии форума вместе с Владимиром Путиным в формате видеоконференции будут говорить эмир Катара и канцлер Австрии. Бизнес-перспективы будут обсуждать и на встрече президента с предпринимателями. Которая также состоится в рамках форума. Первое с момента начала пандемии деловое событие такого масштаба, ПМЭФ уже убедительно доказывает: здесь не просто говорят о новой реальности. Здесь ее формируют.

Екатерина Выскребенцева, Матвей Шестаков, Михаил Жучков, Александр Терентьев, Илья Привалов и Роман Борискин, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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