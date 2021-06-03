Темпы вакцинации в России продолжают ускоряться

Врачи рекомендуют подумать о прививке тем, у кого есть хронические заболевания

В Москве уже привиты полтора миллиона человек. В гражданский оборот введены три отечественных препарата, и вскоре поступит четвёртый - "Спутник Лайт". Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что нельзя забывать и важности соблюдения профилактических мер.

Медсестра Ольга Коптева аккуратно достает из холодильника коробку с вакциной и кладет ее в специальную термостойкую сумку. Отработав смену в поликлинике, она спешит на вызов - снова делать прививки.

В семье Бей супруг Николай привился в поликлинике. А вот у жены Зои больные ноги, ей трудно ходить. Для не вызвали мобильную бригаду. Перед уколом на дому - стандартная процедура: замер температуры и сатурации, общий медосмотр. За компанию сделать прививку решила и соседка. Она давно собиралась, но все почему-то откладывала. А тут медики сами приехали.

В Ярославской области действует 37 мобильных медицинских бригад и 31 мобильный прививочный пункт. Созданы все условия, и люди активно вакцинируются. Особенно пенсионеры. Наталья Васильченко поспешила в поликлинику сразу, как узнала, насколько тяжело переносят ковид ее пожилые знакомые.

В поселке Борисоглебский у жителей с недавних пор появился широкий выбор. Доступны все три российские вакцины. Какую прививку делать - решает пациент, посоветовавшись с врачом.

Медики вновь и вновь констатируют: все отечественные вакцины абсолютно безопасны. Побочных эффектов не дают, зато обеспечивают надежную защиту от коронавируса.

Врачи рекомендуют, в первую очередь, подумать о прививке тем, у кого есть хронические заболевания. Вообще, показаний много. Например, необходимость по долгу службы много контактировать с людьми. Или же просто - желание обезопасить себя и окружающих.

В Бурятии вакцинируют военнослужащих и членов их семей. Процедура добровольная, и спрос на нее в армии только растет. В ближайшее время в регион доставят еще более двух тысяч доз "Спутника V". А в Центральном военном округе с декабря привиты уже 200 тысяч военнослужащих с семьями.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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