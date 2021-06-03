В Приморье самка леопарда вновь принесла потомство

Подобная плодовитость - большая редкость для представителей этого краснокнижного вида

В Приморском заповеднике 10-летняя самка дальневосточного леопарда по кличке Грация вновь принесла потомство. Она уже воспитала восьмерых отпрысков, которые давно ведут самостоятельную жизнь. И вот теперь фотоловушки зафиксировали многодетную мать с двумя котятами-подростками.

Такого от самки по кличке Грация не ожидали даже ученые. Обитательница нацпарка "Земля леопарда" получила статус самой плодовитой самки дикого дальневосточного леопарда в мире, когда в пятый раз принесла потомство. Камеры фотоловушки запечатлели многодетную мать со своими котятами.

Этих двух малышей Грация принесла уже в почтенном для леопардов возрасте. За 10 лет своей жизни мама-героиня родила 10 котят. Как предполагают ученые, от разных отцов. Некоторых уже взрослых ее детей не раз наблюдали на фотоловушках. Как заботиться и где лучше прятать потомство от чужих глаз, эта мама точно знает.

Леопарды не зря облюбовали территорию заповедника "Кедровая падь". Здесь и скалистые холмы, откуда можно выслеживать добычу, и множество пещер, где дикие кошки любят проводить время.

Это одна из самых больших пещер на территории. Здесь и человек может пройти в полный рост, а пластичным леопардам тем более есть место, где разгуляться.

Самка, даже если и выходит из пещеры, то находится всегда неподалеку. Когда котятам уже нужно не только материнское молоко, мама приносит добычу своему потомству. И только через несколько месяцев берет их с собой на прогулку.

На территории нацпарка "Земля леопарда" камеры фотоловушек регулярно фиксируют самок с котятами. Сейчас популяция дальневосточного леопарда насчитывает около 100 особей. Ученые надеются, что через год они зафиксируют уже взрослых детей Грации, и леопардов станет как минимум на два больше.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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