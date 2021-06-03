Украинская Рада отказалась запрещать нацистскую символику

Законопроект не набрал необходимого числа голосов

Законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников провалился на голосовании в Верховной раде Украины. Документ не набрал необходимого количества голосов и был отклонен.

Проект закона под заголовком "О предотвращении реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, и лиц, которые во всем мире считаются военными преступниками", внес на рассмотрение украинского парламента народный депутат Максим Бужанский. Парламентариям рекомендовал принять документ за основу и комитет по вопросам правовой политики – однако депутаты призыву не вняли.

Как напоминает RT, в начале мая на Украине возбудили уголовное дело из-за марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Шествие прошло в Киеве. Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал нацизм абсолютным злом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram