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Украинская Рада отказалась запрещать нацистскую символику

16:41
  • четверг
  • 03 июня 2021

Законопроект не набрал необходимого числа голосов

Законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников провалился на голосовании в Верховной раде Украины. Документ не набрал необходимого количества голосов и был отклонен.
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Проект закона под заголовком "О предотвращении реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, и лиц, которые во всем мире считаются военными преступниками", внес на рассмотрение украинского парламента народный депутат Максим Бужанский. Парламентариям рекомендовал принять документ за основу и комитет по вопросам правовой политики – однако депутаты призыву не вняли.

Как напоминает RT, в начале мая на Украине возбудили уголовное дело из-за марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Шествие прошло в Киеве. Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал нацизм абсолютным злом.

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