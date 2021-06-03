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Более 40 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах СЗАО в ходе рейдов 3 июня

17:23
  • четверг
  • 03 июня 2021

Проверки прошли в торговых центрах "Калейдоскоп", "Щука" и "Хорошо"

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками полиции и представителями столичного департамента торговли и услуг в четверг провели рейд в торговых центрах на северо-западе города.

Было выявлено 43 нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Игорь Козиков. Штраф за это составляет четыре тысячи рублей.

Уточняется, что рейды проходили в ТЦ "Щука", ТЦ "Хорошо", а также ТРЦ "Калейдоскоп".

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