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Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением

17:39
  • четверг
  • 03 июня 2021

"Единая Россия" способна решать реальные проблемы людей, отметил журналист

Политики должны чаще встречаться с людьми, чьи интересы они представляют. Об этом заявил тележурналист Евгений Попов.

"Полностью согласен с тезисом президента России (сказанным 2 июня - прим. ред.) о необходимости политику напрямую общаться с гражданами. Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями ЗАО Москвы", - заявил Евгений Попов.

По словам журналиста, "Единая Россия" способна решать реальные проблемы людей, и при этом прислушивается к разным точкам зрения.

"Надо отдать должное – партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела", - заявил Евгений Попов.

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Телеведущий Евгений Попов
Телеведущий Евгений Попов
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