Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением

"Единая Россия" способна решать реальные проблемы людей, отметил журналист
Политики должны чаще встречаться с людьми, чьи интересы они представляют. Об этом заявил тележурналист Евгений Попов.
"Полностью согласен с тезисом президента России (сказанным 2 июня - прим. ред.) о необходимости политику напрямую общаться с гражданами. Убедился в этом на собственном опыте: с февраля состоялось около 250 личных встреч с жителями ЗАО Москвы", - заявил Евгений Попов.
По словам журналиста, "Единая Россия" способна решать реальные проблемы людей, и при этом прислушивается к разным точкам зрения.
"Надо отдать должное – партия готова меняться, работать с людьми, слышать и нести ответственность за свои слова и дела", - заявил Евгений Попов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram