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МИД оценил планы Минска по авиасообщению с Крымом

17:45
  • четверг
  • 03 июня 2021

Такое развитие событий не исключено

Российское внешнеполитическое ведомство всячески приветствует развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами Российской Федерации - в том числе с Республикой Крым.  Запуск авиасообщения между белорусскими городами и полуостровом не исключен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова напомнила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом недавно принял решение увеличить количество авиарейсов Москва-Минск до 10 в неделю.

"Так что по мере улучшения эпидемиологической ситуации - будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос", - сказала Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

О том, что Минск "прорабатывает" с Москвой вопрос об открытии авиасообщения с Крымом, сообщил на днях Александр Лукашенко. Белорусский лидер выступил с этим заявлением после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи.

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