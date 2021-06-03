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Ракова рассказала о принципах цифровизации социальной сферы Москвы

17:51
  • четверг
  • 03 июня 2021

Нужно перестроить процессы

Цифровизация должна изменить весь уклад социальной сферы столицы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом важно переосмыслить и перестроить все процессы, что в центре оказался пациент, а не услуга. Если просто переложить существующие аналоговые процессы медицины в "цифру", это может дать обратный эффект.

"По большому счету, врач гораздо быстрее пишет, чем забивает на компьютере. Это и вызывает жесткое отторжение медицинского сообщества, если это так происходит", - рассказала Ракова.

По ее словам, не всегда осознается необходимость в организационных изменениях. "Но без них истинного эффекта не будет", - подчеркнула заммэра Москвы.

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