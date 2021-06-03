Ракова рассказала о принципах цифровизации социальной сферы Москвы

Нужно перестроить процессы
Цифровизация должна изменить весь уклад социальной сферы столицы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
При этом важно переосмыслить и перестроить все процессы, что в центре оказался пациент, а не услуга. Если просто переложить существующие аналоговые процессы медицины в "цифру", это может дать обратный эффект.
"По большому счету, врач гораздо быстрее пишет, чем забивает на компьютере. Это и вызывает жесткое отторжение медицинского сообщества, если это так происходит", - рассказала Ракова.
По ее словам, не всегда осознается необходимость в организационных изменениях. "Но без них истинного эффекта не будет", - подчеркнула заммэра Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram