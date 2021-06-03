Мишустин порулил новым электробусом "Камаз"

Москва уже заказала 350 таких машин

Михаил Мишустин прокатил гостей "Камаза" на новом электробусе. Премьер-министр решил сам опробовать выпущенную этим заводом машину и лично сел за руль. В салоне с комфортом разместились гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, глава Татарстана Рустам Минниханов, полпред президента в Приволжье Игорь Комаров и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Магистральный тягач поколения К5 - "Камаз-54901" - новейшая разработка научно-технического центра предприятия, он ни в чем не уступает мировым лидерам. Автомобиль оснащен двигателем Р6, пояснил премьеру Сергей Когогин.

Правительственная делегация за пять минут добралась с завода двигателей на завод каркасов кабин. В пути гендиректор "Камаза" рассказал Мишустину, что интерес к закупке электробусов проявила Казань. Со следующего года столица Татарстана готова приобрести 50 машин. А Москва получит 350 электробусов, передает ТАСС.

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