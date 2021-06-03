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На Украине продали тюрьму за 14 миллионов долларов

18:44
  • четверг
  • 03 июня 2021

Это первый удачный аукцион "Большой распродажи тюрем"

Львовская исправительная колония № 48 нашла своего покупателя. За нее выложили около 14 миллионов долларов. В украинский бюджет уйдет только треть этой суммы.
На аукционе цифровая картина ушла за рекордные миллионов

"Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии № 48 ... Это первая продажа "Большой распродажи", - написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

Свой пост министр сопроводил селфи – отметив, что такое лицо бывает, когда тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Позже Малюська сообщил, что ушел с молотка и второй лот – часть той же Львовской колонии.

Глава Минюста Украины пояснил, что, по условиям проекта, 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет, а остальные 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры.  Малюська заверяет, что "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большую стройку тюрем". Министр добавил, что в ходе торгов цена объекта выросла втрое - до 377,5 миллиона гривен (около 13,9 миллиона долларов).

Нынешний аукцион стал первым в рамках проекта, завершившимся успешно.  В марте украинские власти пытались продать Ирпенский исправительный центр, однако на торги никто не явился. В апреле тот же лот выставили уже за полцены – но и это не привлекло участников.

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