На Украине продали тюрьму за 14 миллионов долларов

Это первый удачный аукцион "Большой распродажи тюрем"

Львовская исправительная колония № 48 нашла своего покупателя. За нее выложили около 14 миллионов долларов. В украинский бюджет уйдет только треть этой суммы.

"Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии № 48 ... Это первая продажа "Большой распродажи", - написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

Свой пост министр сопроводил селфи – отметив, что такое лицо бывает, когда тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Позже Малюська сообщил, что ушел с молотка и второй лот – часть той же Львовской колонии.

Глава Минюста Украины пояснил, что, по условиям проекта, 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет, а остальные 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры. Малюська заверяет, что "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большую стройку тюрем". Министр добавил, что в ходе торгов цена объекта выросла втрое - до 377,5 миллиона гривен (около 13,9 миллиона долларов).

Нынешний аукцион стал первым в рамках проекта, завершившимся успешно. В марте украинские власти пытались продать Ирпенский исправительный центр, однако на торги никто не явился. В апреле тот же лот выставили уже за полцены – но и это не привлекло участников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram