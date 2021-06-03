Собянин: дополнительных мер из-за ситуации с COVID-19 в Москве не планируется

Система здравоохранения справляется

Столичная система здравоохранения работает стабильно. Этого достаточно, чтобы решить все проблемы, связанные с пандемией коронавируса, заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что дополнительных мер из-за ситуации с коронавирусом в столице не планируется.

"Вы видите, мы целый год практически не вводим никаких серьезных локдаунов, ограничительных мер. Вся экономика работает. Будем продолжать в таком же духе", - сказал Собянин журналистам на полях ПМЭФ-2021.

Мэр столицы также назвал главное достоинство Москвы. По словам Собянина, это умение преодолевать все проблемы – в том числе и связанные с пандемией, передает РИА Новости.

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