Крупный пожар в Подмосковье тушат вертолеты МЧС

Площадь возгорания в Подольске превысила 3 тысячи квадратов

Пожар на машиностроительном заводе в подмосковном Подольске тушат вертолеты МЧС. Площадь возгорания выросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России.

"По уточненным данным, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", - заявили в пресс-службе.

Завод, на котором вспыхнул пожар, расположен в микрорайоне Климовск. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили только горение мусора на открытой площадке на площади 300 квадратных метров. Однако вскоре появились сообщения об увеличении площади возгорания.

О пострадавших пока не сообщается. В МЧС отмечают, что пожар угрожает стоящему рядом трехэтажному административному зданию и металлическому ангару, в котором перерабатывают пластик, передает ТАСС.

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