"Мы строим город любви": Собянин рассказал о развитии Москвы

Столица не собирается почивать на лаврах, отметил мэр

Города, которые достигли высокого уровня жизни и создали комфортную среду, являются безусловными лидерами экономического роста и выигрывают конкурентную борьбу за людей. Такую мысль высказал в четверг Сергей Собянин на одной из дискуссионных площадок Петербургского форума. Мэр столицы подчеркнул, что в наши дни формируется новая парадигма. Раньше строили коммунизм, а сейчас в Москве строят "город любви".

Это во время официальных мероприятий топ-менеджеры иностранных компаний общаются исключительно на английском - того требует протокол! Стоит лишь заговорить о Москве, улыбаясь, переходят на русский.

"Это очень-очень красивый город, мне очень нравится!" – говорит Дэвид Манзини.

Тротуары, заставленные автомобилями, рекламные растяжки и небо, затянутое проводами – такой Москва была десять лет назад, вспоминает на одной из сессий Петербургского форума Сергей Собянин.

"Это просто Тверская, по которой двигаются машины и иногда пробегают пешеходы между этими машинами. А Маяковка - там памятник стоит, конечно, но она со всех сторон окружена потоками машин, а это пятачок, который хорошо бы снести, закатать в асфальт, но памятник стоит неудобно. Такой перелом парадигмы развития города - он назревший был. Все горожане понимали - так дальше быть не может", - рассказал Собянин.

Путь, который проделала Москва, теперь предстоит преодолеть всей России, отмечает помощник президента Максим Орешкин. Игорь Шувалов просит столичного мэра пригласить региональные делегации на Московский урбанистический форум. Госкорпорация развития, Агентство стратегических инициатив и городское правительство в четверг подписали соглашение о сотрудничестве. Дополнительные кадры для промышленных предприятий теперь будут готовить в рамках совместного проекта – "Московской технической школы".

В своем недавнем послании Федеральному Собранию президент отметил - развитие России невозможно без развития ее регионов. Петербургский международный экономический форум уже зарекомендовал себя как площадка, где субъекты федерации могут выстраивать деловые контакты. Возле стенда Москвы всегда многолюдно. Город создает не только благоприятные условия для бизнеса, но и реализует крупнейшие в нашей стране социальные проекты: строительство, медицина, транспорт. Москва задает тренды!

"Если первые годы мы под микроскопом изучали все, что происходит в других странах, в городах, в первую очередь. Теперь эти города нас изучают - что там произошло. Немного изменились акценты. Но это не означает, что Москва сейчас будет почивать на лаврах. Ничего подобного", - отметил Собянин.

Яркий пример - реорганизация бывших промзон. На месте депрессивных территорий – как называют их урбанисты - появляются современные кварталы с первоклассной инфраструктурой. Дома, социальные объекты, уютные парки и скверы. Комплексное преображение ждут более 20 промзон, среди которых "Капотня", "Красный строитель", "Бережковская набережная", "Выхино" и "Теплый стан".

Реализуют проекты с привлечением частных инвестиций, а они за последние 10 лет выросли более чем в три раза. Активно в московскую экономику вкладывают средства предприниматели из Финляндии, Италии и Сингапура. И это вопрос не только денег - имиджа и деловой репутации российской столицы.

"Это уже не город отдельных услуг, а общей эмоции - это город, который мы любим или не любим. Это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся - обобщённая идея, желание, если раньше говорили, что мы строим коммунизм, сейчас мы строим город любви", - рассказал Собянин.

Ведь в новой реальности городам приходится конкурировать не только за капитал, а, в первую очередь, за людей.

Матвей Шестаков, Анна Морозова, Александр Терентьев, Илья Привалов, "ТВ Центр".

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