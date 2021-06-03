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Собянин назвал сроки отмены ограничений на массовые мероприятия в столице

20:07
  • четверг
  • 03 июня 2021

У москвичей сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу

Ограничения на массовые мероприятия в Москве будут отменены ближе к осени. К этому времени у жителей столицы сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин: дополнительных мер из-за ситуации с COVID-19 в Москве не планируется

"Массовые мероприятия - это те ограничения, которые остались - скорее всего. . . где-то ближе к осени", - сказал Сергей Собянин в интервью агентству "Интерфакс".

Мэр Москвы напомнил, что сейчас действуют некоторые профилактические меры, самые жесткие меры давно отменены. Ограничения на проведение публичных, массовых зрелищных мероприятий из-за пандемии коронавируса были введены в столице в начале 2020 года. А 4 декабря 2020-го в Москве началась масштабная вакцинация против COVID-19, в результате которой должен выработаться коллективный иммунитет.

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