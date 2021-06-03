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В столице запустят новый кадровый проект "Московская техническая школа"

20:28
  • четверг
  • 03 июня 2021

Соглашение подписали Сергей Собянин и Светлана Чупшева

Столица реализует проект "Московская техническая школа" вместе с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в четверг подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Договоренности предусматривают создание на базе высших учебных заведений и научных организаций центров технологических и производственных компетенций, оснащенных современной технологической инфраструктурой, где будут готовить кадры под запросы столичной промышленности.

Заявку на подготовку или переподготовку сотрудников будут отправлять предприятия. "Ожидается, что производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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