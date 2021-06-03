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Подтвердилась гибель троих детей под завалами дома в Воронежской области

20:37
  • четверг
  • 03 июня 2021

На место происшествия выехал межрайонный прокурор

Трое детей погибли в результате обрушения плиты перекрытия в недостроенном доме в Лискинском районе Воронежской области. Это подтвердили в главном управлении МЧС по области.
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"Поисково-спасательная операция завершена. Из завалов извлечены тела трех мальчиков возрастом от 7 до 12 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте стало известно вечером 3 июня. В недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области обрушилась плита перекрытия, под завалами оказались дети. Причины происшествия устанавливают следователи.

Как сообщает ТАСС, на место происшествия выехал лискинский межрайонный прокурор. Дело на контроле областной прокуратуры.

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