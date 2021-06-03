Протасевич признал вину в организации беспорядков в Минске

Об этом заявил сам блогер в телеэфире

Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал вину в организации беспорядков. Задержанный на днях в аэропорту Минска блогер заявил об этом в эфире белорусского Общенационального телевидения.

"Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - сказал Протасевич в интервью ОНТ.

В то же время, блогер утверждает, что не имел отношения к признанному экстремистским Telegram-каналу "Черная книга", публикующему данные белорусских силовиков.

Протасевич подчеркнул, что добровольно согласился на интервью государственному телеканалу. Кроме того, он опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что его якобы гримировали перед первым интервью, чтобы скрыть телесные повреждения. Блогер также утверждает, что его подставили "коллеги", устроив экстренную посадку самолета Ryanair в Минске.

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