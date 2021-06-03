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Путин поздравил Кастро с 90-летием

21:32
  • четверг
  • 03 июня 2021

Подтвержден настрой на укрепление российско-кубинских отношений

Владимир Путин в телефонном разговоре с Раулем Кастро тепло поздравил его с 90-летним юбилеем. Президент России особо отметил высокий авторитет лидера кубинской революции в нашей стране.
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"Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, Владимир Путин особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что стороны подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей. Ранее Путин направил Кастро поздравительную телеграмму.

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