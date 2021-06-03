Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины

Британский премьер привился препаратом AstraZeneca

Борис Джонсон теперь полностью привит. Премьер-министр Великобритании получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Политик предпочел препарат компании AstraZeneca.

Как сообщил Джонсон в Twitter, вторую прививку он сделал по всем правилам, через 11 недель после введения первой дозы. Премьер прошел вакцинацию 19 марта в больнице St Thomas Hospital, которая расположена по соседству с его резиденцией. В этом госпитале Джонсон лечился от коронавируса в апреле 2020 года, во время первой волны пандемии.

Второй дозой политика прививали в центре биомедицинских исследований Фрэнсиса Крика в Лондоне. Джонсон призвал всех британцев последовать его примеру – когда подойдет их очередь. В Великобритании сейчас одобреныдля применения вакцины производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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