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Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины

22:13
  • четверг
  • 03 июня 2021

Британский премьер привился препаратом AstraZeneca

Борис Джонсон теперь полностью привит. Премьер-министр Великобритании получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Политик предпочел препарат компании AstraZeneca.
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Как сообщил Джонсон в Twitter, вторую прививку он сделал по всем правилам, через 11 недель после введения первой дозы. Премьер прошел вакцинацию 19 марта в больнице St Thomas Hospital, которая расположена по соседству с его резиденцией. В этом госпитале Джонсон лечился от коронавируса в апреле 2020 года, во время первой волны пандемии.

Второй дозой политика прививали в центре биомедицинских исследований Фрэнсиса Крика в Лондоне. Джонсон призвал всех британцев последовать его примеру – когда подойдет их очередь. В Великобритании сейчас одобреныдля применения вакцины производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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