Протасевич назвал источники финансирования белорусской оппозиции

Блогер также рассказал о роли "Белорусского дома в Варшаве"

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую фактически содержат литовские налогоплательщики. Кроме того, ее финансируют заинтересованные бизнесмены. Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал об этом в эфире телеканала ОНТ.

"Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры - то есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье - это финансовая поддержка диаспоры", - сказал Протасевич.

Рассказал задержанный оппозиционный блогер и о деятельности "Белорусского дома в Варшаве". По словам Протасевича, польское правительство напрямую выделяло в карманы частной белорусской организации суммы в районе 50 миллионов злотых. Это происходило при непосредственном участии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Протасевич утверждает, что "Белорусский дом в Варшаве" сейчас контролирует все действия белорусской оппозиции.

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