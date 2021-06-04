Глава Минтруда рассказал о новогодних выходных в 2022 году

Россиян вновь ждут длинные каникулы

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы.

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе", - приводит слова главы Минтруда ТАСС.

Он также напомнил, что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.

Кроме того, Котяков добавил, что выходные в мае будут и на первые числа, и на 9-ое число, что, как заметил руководитель ведомства, "позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней".

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