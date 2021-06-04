В РФПИ назвали заказчиков информационной кампании против "Спутника V"

Началась она еще до регистрации препарата

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал интервью РБК, в котором, в частности, затронул тему ведущейся против разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" информационной кампании.

"Мы считаем, что инициаторы этого процесса - ряд компаний "большой фармы" и антироссийские политические круги. С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых", - отметил глава РФПИ.

Он добавил, что началась эта кампания еще до регистрации препарата - тогда звучали высказывания о краже технологии производства. Однако, по словам Дмитриева, РФПИ удается отстаивать авторитет "Спутника V" на международной арене - в том числе в соцсетях.

В "большую фарму" входят около 30 ведущих мировых производителей лекарственных препаратов. Это в том числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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