Вашингтон готовит кибероперации против "российских хакеров"

Решение будет приниматься после российско-американского саммита
Как сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники в правительстве, президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен поручить военным подготовить против базирующихся на территории России хакеров "наступательные кибероперации".
Также уточняется, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей власти США впредь намерены рассматривать как угрозу национальной безопасности.
Собеседники канала добавили, что озвученные меры Байден примет, если ему не удастся достичь взаимопонимания с Владимиром Путиным в ходе их очной встречи в Женеве 16 июня.
Подчеркивается при этом, что в Вашингтоне понимают - кибероперации против расположенных в России целей чреваты ответными мерами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram