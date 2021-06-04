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Вашингтон готовит кибероперации против "российских хакеров"

08:07
  • пятница
  • 04 июня 2021

Решение будет приниматься после российско-американского саммита

Как сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники в правительстве, президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен поручить военным подготовить против базирующихся на территории России хакеров "наступательные кибероперации".
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Также уточняется, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей власти США впредь намерены рассматривать как угрозу национальной безопасности.

Собеседники канала добавили, что озвученные меры Байден примет, если ему не удастся достичь взаимопонимания с Владимиром Путиным в ходе их очной встречи в Женеве 16 июня.

Подчеркивается при этом, что в Вашингтоне понимают - кибероперации против расположенных в России целей чреваты ответными мерами.

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