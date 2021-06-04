В Китае поезд насмерть сбил девять человек

Случилось это в провинции Ганьсу
Как сообщило Центральное телевидение Китая, следовавший из Урумчи в Ханчжоу пассажирский поезд сбил работников на железнодорожных путях.
Произошел инцидент в провинции Ганьсу на территории уезда Цзиньчан на 401 километре дороги.
Согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере девять человек.
Ведутся поисково-спасательные работы, причины случившегося устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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