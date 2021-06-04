В Китае поезд насмерть сбил девять человек

Случилось это в провинции Ганьсу

Как сообщило Центральное телевидение Китая, следовавший из Урумчи в Ханчжоу пассажирский поезд сбил работников на железнодорожных путях.

Произошел инцидент в провинции Ганьсу на территории уезда Цзиньчан на 401 километре дороги.

Согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере девять человек.

Ведутся поисково-спасательные работы, причины случившегося устанавливаются.

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