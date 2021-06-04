Наночерви в масках и чипирование вместо вакцинации: названы главные фейки о COVID-19

Рейтинг составил сервис "Яндекс.Кью" совместно с РАНХиГС

Знаете последнюю новость про пандемию? Хотя, какая из них последняя, разобраться трудно. Народный телеграф начал работу задолго до самоизоляции и массового распространения COVID-19, фабрика пугающих новостей выдает ужасы бесперебойно. РАНХиГС и "Яндекс" провели целое исследование, составив рейтинг фейков о коронавирусе.

Вспомним то время, когда информация из Ухани о грозном вирусе уже не казалась сплетней. Тогда весельчаки еще в метро плясали, пугая кашлем горожан. Итак, согласно исследованию, в начале эпидемии большим спросом пользовались медицинские советы, которые давали специалисты из каждой подворотни, врачей-то зачем слушать? Конспирологические теории росли как грибы: ковид - это секретное оружие.

Кто его изобрел – тут мнение зависело от страны проживания. Дональд Трамп, проморгавший начало эпидемии в Штатах, утверждал, что весеннее тепло убьет любой вирус, а придумали его в Китае нарочно.

Заподозрен в распространении инфекции был и Билл Гейтс, ну не любят его у нас, он же отвечал за массовое чипирование, которое пытался осуществить путем всеобщей вакцинации. Какое отношение Гейтс имел к вакцине?

Источником распространения заразы были объявлены мачты с оборудованием для связи нового поколения 5G – это специальное изобретение, чтобы людей сначала чипировать, а потом доконать. В Англии даже несколько вышек спалили после выступления одной безумной медсестры по местному радио. Кстати, самый надежный источник информации во время пандемии – это "одна женщина сказала".

Первый страх и массовый уход на изоляцию породили целый букет фобий и самых невероятных новостей о том, как будет побежден COVID-19. С вертолетов будут распылять смесь, которая весь вирус выкосит под корень. Но надо стоять у окна и вдыхать целебные пары.

В народных рейтингах присутствовали региональные особенности. В Казани, отмечают авторы исследования, была популярна версия о наночервях, которые живут в масках. В Сочи, благо море под рукой, шла широкая дискуссия о морской бактерии Синтии, которая работает заодно с вирусом. Бактерия Синтия, к слову, действительно существует. В совместной деятельности с ковидом не замечена.

Из уст в уста, из блога в блог передавались единственно верные слова разного рода специалистов, которые на вирусах собаку съели и доказывали всем, что мир обречен, телевизор нас обманывает, а мобильная связь распространяет ковид, так что руки мыть бесполезно и маски не спасут. С началом вакцинации пошла еще одна волна достоверной информации – одна женщина на паперти сказала, что прививаться бесполезно, кто уколется, у того гены поменяются или муж уйдет. А уж то, что вакцинация делает человека беззащитным перед вирусом – это и обсуждать не надо. Ну, тут уже можно просто гасить свет. Доказательства где, аргументы какие-то? А женщина сказала, у которой родственница в поликлинике работала. Теперь не работает. Специалистом по ковиду стала в соцсетях.

Пора надевать шапочки из фольги. Которые, как известно, помогают от облучения, зомбирования, безбрачия, проникновения в мозг инопланетян, чипирования. Только от природной глупости они не спасают. Посмотрите список. Живая иллюстрация тезиса – в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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