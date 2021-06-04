"Терпению пришел конец": эксперт прокомментировал планы объявить импичмент Земану

Тимофей Бордачёв отметил, что в Чехии царит серьезный внутренний кризис

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию в Чехии. Почему президент Милош Земан, которому грозит импичмент, вдруг оказался нежелательной фигурой? Есть ли в Европе политики, готовые отстаивать свою позицию, а не подчиняться так называемой "атлантической солидарности"? Кто нужен европейским избирателям - яркие лидеры или безликие менеджеры?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Милоша Земана долго терпели. Сейчас, возможно, этому терпению пришел конец. Чешское государство находится в состоянии стресса. Судя по шагам страны во внешнеполитической сфере в отношениях с Россией, у них очень серьезный внутренний кризис. Такую неадекватность демонстрируют только в состоянии полного внутреннего раздрая и шатания. Может, чешское государство находится на краю коллапса, и они пошли на очередную попытку спасительной меры", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Ранее в Чехии прозвучали угрозы сместить Милоша Земана с поста президента республики. Сенат намерен рассмотреть этот вопрос на следующей неделе. Недовольство чешских политиков вызвали слова Земана о том, что одной из версий взрыва во Врбетице является попытка скрыть хищения вооружений. Президент также призвал чешских политиков не спешить возлагать ответственность за взрывы на Россию до окончания расследования.

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