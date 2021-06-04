Видео с места гибели детей при обрушении дома под Воронежем

Погибли трое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трёх детей при обрушении дачного дома под Воронежем.

Трагедия произошла накануне в селе Копанище. Мальчики (двоим было по 12 лет, третьему - восемь) играли на незавершённой стройке. И в какой-то момент на них рухнула бетонная плита. Только с помощью спецтехники спасатели смогли извлечь тела из под завалов.

Как выяснилось, стройка давно находилось в заброшенном состоянии и её владельца неоднократно предупреждали о необходимости соблюдения мер безопасности. Следователи также дадут правовую оценку и действиям родителей погибших несовершеннолетних.

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