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Видео с места гибели детей при обрушении дома под Воронежем

08:57
  • пятница
  • 04 июня 2021

Погибли трое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трёх  детей при обрушении дачного дома под Воронежем.

Трагедия произошла накануне в селе Копанище. Мальчики (двоим было по 12 лет, третьему - восемь) играли на незавершённой стройке. И в какой-то момент на них рухнула бетонная плита. Только с помощью спецтехники спасатели смогли извлечь тела из под завалов.

Как выяснилось, стройка давно находилось в заброшенном состоянии и её владельца неоднократно предупреждали о необходимости соблюдения мер безопасности. Следователи также дадут правовую оценку и действиям родителей погибших несовершеннолетних.

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