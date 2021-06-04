Минобороны рассекретило документы об освобождении Латвии

Архив опубликован в рамках проекта "Без срока давности"

Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Латвии.

Пять фронтов, 12 армий. Прибалтийская – одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. В ожесточённых боях за освобождение Латвии погибли более 200 тысяч красноармейцев. Их останки покоятся более чем в трёхстах шестидесяти братских могилах. Но все последние годы в стране эту память пытаются стереть. Один из примеров варварства и кощунства - демонтаж пушки ЗиС-3, которая служила мемориалом советским офицерам. Её сняли ночью с помощью трактора и утопили в реке.

Как подчеркнули в российском Минобороны, силы, которые стремятся уничтожить свидетельства прошлого Латвии, активизировались при молчаливом согласии местных властей.

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