Паводок в России: подтоплены Красноярск, Забайкалье и Чукотка

Вода пока не отступает

Теперь о паводковой ситуации. В Забайкалье перекрыто движение на нескольких региональных трассах. В зоне возможного подтопления десятки жилых домов и специалисты прогнозируют дальнейший подъём уровня воды в реках.

В Чернышёвском районе автомобилистам приходится буквально форсировать затопленные участки. Помощь населению оказывают спасатели. Дополнительные силы МЧС прибыли из Читы, передает "ТВ Центр".

В Анадырском районе Чукотки подтоплены более десяти жилых домов, в воде и несколько участков дорог. Для 400 жителей одного из сёл организован пункт временного размещения.

В Комсомольске-на-Амуре экстренно укрепляют дамбу. Вода в реке поднимается на 40 сантиметров в сутки. В работах задействованы 250 человек и более 160 единиц техники.

А на севере Красноярского края на Енисее на месяц раньше начался ледоход - скоро откроется навигация. Зрелищное движения огромных глыб льда и бурление воды привлекает огромное количество людей - они активно делятся захватывающими кадрами в соцсетях.

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