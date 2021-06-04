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Миллион граждан Венгрии вакцинировались "Спутником V"

08:27
  • пятница
  • 04 июня 2021

Будапешт намерен производить препарат на своих фармплощадках

В российских регионах ускоряются темпы массовой вакцинации от коронавируса. В столице Удмуртии - Ижевске - из-за большого потока людей, приём в поликлиниках, ведут сразу в нескольких кабинетах. В одних делают инъекции первым компонентом "Спутника V", в других - вакцинируют тех, кто пришёл повторно. В Саранске на прививки активно идут преподаватели и студенты Мордовского госуниверситета.

Прививаются российским препаратом и за границей. В Венгрии, которая первой в ЕС одобрила "Спутник V", сделали уже миллион прививок российским препаратом. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт намерен производить "Спутник V" на своих фармплощадках. В ходе рабочего визита в Словению глава венгерского МИД подчеркнул, что успехи Венгрии связаны с тем, что вопрос закупки российского препарата не был политизирован.

"Брюссель провалил закупку вакцин для Европы, это не политизированное мнение, а  истина, подкрепленная статистическими данными. Помимо всего этого, механизм распределения  вакцин между странами ЕС вызвал много вопросов. Что же касается вакцинации, то здесь Венгрия в авангарде  Европы. В том числе и благодаря тому, что вопрос закупки вакцин для нас не  носит идеологического или геополитического характера, это средство спасения  человеческих жизней", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Переговоры о закупке "Спутника" сейчас ведут власти Чили. Об этом сообщил замглавы МИД этой страны. Приобрести российскую вакцину планирует и Албания - правительство балканской страны выделяет на это полмиллиона долларов.

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