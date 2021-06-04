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Стало известно рабочее название COVID-вакцины от ФМБА

09:43
  • пятница
  • 04 июня 2021

Данные о ее эффективности появятся к концу года

Директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума о рабочем названии разрабатываемой учреждением вакцины от коронавирусной инфекции.
В ФМБА пообещали, что их вакцина защитит от любой мутации COVID-19

"У нее есть рабочее название - сегодня во внутренней документации она называется "Аврора". Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно", - приводит слова специалиста ТАСС.

Он добавил, что учитывается как возможность транскрипции в латиницу, так и оценка этико-слухового восприятия.

Ранее стало известно, что ФМБА планирует получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины к концу года. НИИ готов начать производство препарата сразу после его одобрения.

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