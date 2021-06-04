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В Киргизии заявили об обострении на границе с Таджикистаном

09:20
  • пятница
  • 04 июня 2021

Ситуация вновь становится нестабильной

В пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы заявили о вновь случившемся обострении на границе Киргизии и Таджикистана. Вину там возложили на таджикскую сторону - та якобы стала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.
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Кроме того, в сообщении говорится, что со стороны Таджикистана наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.

"С кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки", приводит сообщение РИА "Новости".

29 апреля между жителями приграничных районов двух стран произошел конфликт, переросший в вооруженное противостояние. Погибли 36 граждан Киргизии, Таджикистан передавал данные о 19 погибших. Более трехсот домов были разрушены.

Сторонам удалось достичь перемирия. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

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