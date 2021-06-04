Япония отказалась принять протест России из-за инцидента со шхуной

Судно задержали в конце мая

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил в ходе пресс-конференции, что Токио не принимает протест Москвы из-за задержания зашедшей в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море рыболовецкой шхуны.

Произошло задержание в конце мая. Японская сторона настаивает, что промысел велся в японских эксклюзивных водах.

Российский МИД заявил японскому посольству протест. Как считают в ведомстве, судно "Эйхо-мару 172" заметили у острова Сахалин. Пытаясь скрыться, шхуна опасно маневрировала.

"Что касается протеста российской стороны, то мы не можем его принять и настаиваем на скорейшем освобождении членов экипажа и судна", - приводит слова Мотэги РИА "Новости".

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