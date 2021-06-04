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Новак сделал прогноз о выходе рынка нефти на докризисный уровень

09:31
  • пятница
  • 04 июня 2021

Это может произойти уже совсем скоро

Нефтяной рынок имеет все шансы вернуться на докризисный уровень 2019 года в 2022-м. С таким прогнозом выступил вице-премьер России Александр Новак.
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"На сегодняшний день рынок восстановился фактически примерно где-то до уровня 95-96 миллионов баррелей в сутки", - уточнил заместитель председателя правительства в интервью РБК.

В России, продолжил Новак, сегодня потребляется больше, чем было до кризиса, нефтепродуктов для автомобильного транспорта. Связано это с тем, что меньшее количество людей уезжают на отдых за границу.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что до отметки в 100 долларов за баррель цена на нефть вряд ли скоро дойдет. Прогноз на ближайшие два-три года - 50-60 долларов.

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