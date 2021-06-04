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Центробанк отозвал лицензию у московского "РФИ банка"

09:08
  • пятница
  • 04 июня 2021

ЦБ считает, что банк мог участвовать в сомнительных расчетах с онлайн-казино

Центробанк в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Резервные финансы и инвестиции" (РФИ Банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Деятельность "РФИ Банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", - говорится в заявлении Банка России.

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 18 июня 2021 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

"РФИ Банк" занимал 328 место по величине активов.

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