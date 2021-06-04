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РФПИ: у регулятора ЕС пока нет претензий к качеству "Спутника V"

09:19
  • пятница
  • 04 июня 2021

Главное, чтобы процесс оценки не оказался политизирован

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе брифинге в рамках ПМЭФ сообщил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам, которое сейчас исследует разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от COVID-19 "Спутник V", пока нет замечаний ни по производственной, ни по клинической части.
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"Время регистрации зависит от EMA. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - приводит уточнение Дмитриева РИА "Новости".

"Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с 4 марта. Прежде в агентстве выразили надежду на то, что после завершения инспекторских проверок они смогут озвучить график оценки препарата.

Эффективность "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, составляет более 96%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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