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Собянин объяснил, почему Москва обязана быть лучше других

09:34
  • пятница
  • 04 июня 2021

Иначе начнется деградация

Сергей Собянин обсудил с жителями северо-востока Москвы философию развития столицы. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

"Москва - самый большой город Европы и один из крупнейших городов мира. Мы встроены во весь мир. И если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее. Поэтому мы просто обязаны быть лучше других", - заявил Собянин.

По мнению мэра, Москва должна сравнивать себя с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Это необходимо, поскольку молодежь с хорошим образованием "ничего не держит в этом городе". Таким образом город теряет свое будущее, считает мэр.

"Начинает деградировать, начинает скатываться по наклонной. Уменьшаются инвестиции, уменьшается развитие, привлекательность города. И всем от этого становится только хуже и хуже. Или наоборот: мы становимся лучшими - мы тогда собираем лучших людей, двигаем, развиваем наш город. И для того чтобы это происходило, мы должны быть лучшими. У нас должен быть лучший транспорт, лучшие парки, лучшие дороги, лучшие школы, лучшие поликлиники, лучшая комфортная среда обитания. Самый безопасный город должен быть. И так далее, и так далее", - пояснил мэр.

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